Международные эксперты обсудили масштабы информационной войны против России

В Эфиопии завершился первый день 17-го Форума по управлению интернетом (IGF)

В столице Эфиопии Аддис-Абебе завершился первый день 17-го Форума по управлению интернетом (IGF) с участием российских экспертов. Одними из ключевых тем, поднимаемых на обсуждение, стали международное сотрудничество и борьба с фейками и дезинформацией.

В частности, во время выступления на сессии высокого уровня замминистра цифрового развития Бэлла Черкесова отметила, что попытки отдельных государств сохранить доминирующее положение в интернете не позволяет создать международные соглашения, в которых страны могут выступать в качестве гарантов прав и свобод пользователей.

«Прежде всего, глобальное доверие является важной основой любого плодотворного международного сотрудничества, которое возникает только тогда, когда государства разделяют и следуют одним и тем же ключевым принципам. Это как любой вид спорта, например, футбол. Во всех странах мира команды строго следуют универсальным футбольным правилам, включая принцип честной игры, который является спортивной версией глобального доверия. К сожалению, в современной цифровой глобальной среде у нас нет универсальных правил поведения, нет принципа честной игры. У нас буквально нет фундамента для дальнейшего развития глобального доверия и безопасности», — подчеркнула Бэлла Черкесова.

Поднимая проблему дезинформации, замминистра обратила внимание на то, что в текущей политической ситуации фейки не просто используются как инструмент, а являются оружием, которое активно применяют против России. «Недостоверная информация и дезинформация сегодня являются инструментами и даже оружием в текущей международной обстановке. И нашей стране это хорошо знакомо. Россия постоянно сталкивается с дезинформацией, на нашу страну было совершено на 80 процентов больше информационных атак, чем в прошлом году, а порядка 9 млн фейков было распространено в России только за 2022 год», — заключила она.

Сведения об антироссийских фейках также привел руководитель отдела развития стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви. В ходе панельной дискуссии «Фрагментированная реальность: новые горизонты цифрового недоверия» специалист отметил, что с февраля 2022 года «Диалог» обнаружил 3 603 фейковых сюжета, которые конвертировались в почти 9 миллионов постов в социальных сетях. Он добавил, что суммарное количество просмотров недостоверных сюжетов составило почти 17,5 миллиарда. «Такое огромное число фейков, с которыми мы столкнулись в этом году — это проблема, потому что конечная цель подобной дезинформации – разобщить и поляризовать наше общество, посеять в нем тревогу и панику. Можно сказать, что это полноценный информационный терроризм, который ведут против нашей страны в интернете», — подчеркнул Тимофей Ви.

По словам эксперта, на начальном этапе специальной военной операции одним из ведущих «поставщиков» недостоверной информации в российском информационном пространстве была Meta (компания Meta Platforms признана в России террористической и экстремистской организацией и запрещена в России): Facebook и Instagram путем показа таргетированной рекламы транслировали многочисленные фейковые сюжеты о СВО, а в начале марта и вовсе разрешили призывы к насилию в отношении россиян. Эксперт подчеркнул, что платформа не сделала ничего, чтобы остановить потоки дезинформации. «Когда BigTech злоупотребляет своей властью над огромными аудиториями, национальные государства имеют полное право на защиту своего цифрового суверенитета и своего населения. Мы транслируем здесь наш российский опыт борьбы с фейками, чтобы показать вам — проблема дезинформации носит глобальный характер. Сегодня с этими вызовами столкнулась наша страна, и мы выработали эффективные решения, чтобы противостоять им. Завтра объектом подобных нападений можете стать вы. Поэтому мы открыты к тому, чтобы делиться нашим опытом и наработками, пока эта беда не пришла в ваш дом», — обратил внимание участников IGF 2022 Тимофей Ви.

