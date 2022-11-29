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14:50, 29 ноября 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 29 ноября

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на 29 ноября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

За минувшие сутки ВСУ пытались атаковать российские позиции на двух направлениях — на купянском и в направлении Червонопоповки в ЛНР. Российские военные отразили атаки, в связи с чем Украина заняла исходные рубежи. Российской стороне удалось уничтожить украинский ЗРК «Оса-АКМ», а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в ДНР. В настоящее время продолжается наступление на украинские позиции на донецком направлении, сообщили в Минобороны и добавили, что за сутки там Киев потерял свыше 100 бойцов ВСУ.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 333 самолета, 177 вертолетов, 2581 БПЛА, 391 зенитный ракетный комплекс, 6876 танков и другие боевые бронированные машины. Помимо этого, ликвидированы 7406 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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