Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 29 ноября

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на 29 ноября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

За минувшие сутки ВСУ пытались атаковать российские позиции на двух направлениях — на купянском и в направлении Червонопоповки в ЛНР. Российские военные отразили атаки, в связи с чем Украина заняла исходные рубежи. Российской стороне удалось уничтожить украинский ЗРК «Оса-АКМ», а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в ДНР. В настоящее время продолжается наступление на украинские позиции на донецком направлении, сообщили в Минобороны и добавили, что за сутки там Киев потерял свыше 100 бойцов ВСУ.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 333 самолета, 177 вертолетов, 2581 БПЛА, 391 зенитный ракетный комплекс, 6876 танков и другие боевые бронированные машины. Помимо этого, ликвидированы 7406 единиц специальной военной автомобильной техники.