Турция высказалась о сроках проведения операции в Сирии

Представитель Эрдогана заявил, что Турция проведет операцию в Сирии, когда сочтет нужным

Турция проведет наземную операцию в Сирии, когда сочтет необходимым. Об этом заявил представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, передает ТАСС.

«Операция может быть проведена в любой момент, сегодня завтра, через неделю. К ней все готово. Она начнется в нужный момент», — сказал Калын.

Ранее он заявлял, что турецкие власти не собираются просить разрешения на проведение операций по обеспечению национальной безопасности страны. При этом Калын подчеркивал, что правительство готово обсуждать с союзниками свои действия на севере Сирии и Ирака.

Турция 20 и 21 ноября нанесла авиаудары по территории Сирии и Ирака в рамках операции «Коготь-меч». Целью действий Анкара назвала уничтожение баз курдских боевиков, причастных к недавнему теракту в Стамбуле. Министр обороны страны Хулуси Акар заявлял, что ВВС ликвидировали 326 террористов в Ираке и Сирии.

