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15:04, 29 ноября 2022Бывший СССР

Глава МИД Украины призвал НАТО наращивать производство оружия для Киева

Глава МИД Украины Кулеба призвал страны НАТО наращивать производство оружия для Киева

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Страны НАТО должны наращивать производство оружия для поставки его на Украину, поскольку другие государства опасаются поставлять образцы вооружений Киеву, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью Politico.

«Пока идут сегодняшние битвы, мы должны думать о том, как вести сражения завтра», — сказал Кулеба, отметив, что страны НАТО должны «начать производство необходимого оружия уже сегодня».

В преддверии встречи министров Североатлантического альянса в Бухаресте глава украинской дипломатии напомнил, что на прошлое подобное мероприятие он пришел со словами «оружие, оружие и еще раз оружие». На этот раз Кулеба намерен уточнить это требование: теперь Киеву нужны средства противовоздушной обороны (ПВО), танки и производственные линии.

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Он также заявил, что в мире есть страны, которые обладают необходимым Украине вооружением, которые, однако, опасаются поставлять его по политическим мотивам.

«Вместо того чтобы рассчитывать на них и тратить месяцы на попытки убедить их, нужно запустить производство (в странах НАТО — прим. «Ленты.ру»), чтобы мы не попадали в зависимость от прихотей третьих стран, у которых есть запасы, но которые не желают ими делиться», — высказался глава украинского МИД.

29 ноября стало известно, что делегация украинских военных посетила Израиль и провела встречу с местным генералитетом. Местные СМИ отмечают, что Иерусалим изначально не собирался афишировать этот визит, чтобы избежать напряженности в отношениях с Россией. Ранее в Израиле заявляли, что не будут поставлять оружие Украине.

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Василий Мека
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