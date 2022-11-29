Глава МИД Украины призвал НАТО наращивать производство оружия для Киева

Глава МИД Украины Кулеба призвал страны НАТО наращивать производство оружия для Киева

Страны НАТО должны наращивать производство оружия для поставки его на Украину, поскольку другие государства опасаются поставлять образцы вооружений Киеву, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью Politico.

«Пока идут сегодняшние битвы, мы должны думать о том, как вести сражения завтра», — сказал Кулеба, отметив, что страны НАТО должны «начать производство необходимого оружия уже сегодня».

В преддверии встречи министров Североатлантического альянса в Бухаресте глава украинской дипломатии напомнил, что на прошлое подобное мероприятие он пришел со словами «оружие, оружие и еще раз оружие». На этот раз Кулеба намерен уточнить это требование: теперь Киеву нужны средства противовоздушной обороны (ПВО), танки и производственные линии.

Он также заявил, что в мире есть страны, которые обладают необходимым Украине вооружением, которые, однако, опасаются поставлять его по политическим мотивам.

«Вместо того чтобы рассчитывать на них и тратить месяцы на попытки убедить их, нужно запустить производство (в странах НАТО — прим. «Ленты.ру»), чтобы мы не попадали в зависимость от прихотей третьих стран, у которых есть запасы, но которые не желают ими делиться», — высказался глава украинского МИД.

29 ноября стало известно, что делегация украинских военных посетила Израиль и провела встречу с местным генералитетом. Местные СМИ отмечают, что Иерусалим изначально не собирался афишировать этот визит, чтобы избежать напряженности в отношениях с Россией. Ранее в Израиле заявляли, что не будут поставлять оружие Украине.