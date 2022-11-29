Европейская компания захотела купить Lamoda

Немецкая компания «Истриэлти Бетайлигунгс-унд Фервальтунгс ГмбХ» захотела купить Lamoda

Одна из европейских компаний захотела купить крупнейший маркетплейс России и СНГ Lamoda. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Согласно информации, ведомство получило от немецкой компании «Истриэлти Бетайлигунгс-унд Фервальтунгс ГмбХ» ходатайство о приобретении российского бизнеса «Ламода». Данная организация планирует получить права на ООО «Купишуз», ООО «Пик-Ап», ООО «Иком Солюшн», ООО «Мода с доставкой», ООО «Ламода Тех».

«Служба в установленном порядке оценит влияние сделки на российский рынок розничной онлайн-торговли фэшн-товарами», — говорится в заявлении.

В октябре сообщалось, что международный холдинг Global Fashion Group (GFG) принял решение продать онлайн-ретейлер Lamoda.