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15:05, 29 ноября 2022Ценности

Европейская компания захотела купить Lamoda

Немецкая компания «Истриэлти Бетайлигунгс-унд Фервальтунгс ГмбХ» захотела купить Lamoda

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Одна из европейских компаний захотела купить крупнейший маркетплейс России и СНГ Lamoda. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Согласно информации, ведомство получило от немецкой компании «Истриэлти Бетайлигунгс-унд Фервальтунгс ГмбХ» ходатайство о приобретении российского бизнеса «Ламода». Данная организация планирует получить права на ООО «Купишуз», ООО «Пик-Ап», ООО «Иком Солюшн», ООО «Мода с доставкой», ООО «Ламода Тех».

«Служба в установленном порядке оценит влияние сделки на российский рынок розничной онлайн-торговли фэшн-товарами», — говорится в заявлении.

В октябре сообщалось, что международный холдинг Global Fashion Group (GFG) принял решение продать онлайн-ретейлер Lamoda.

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Мария Винар
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