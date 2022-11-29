МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины

Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил об усилении присутствия агентства на всех украинских АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Об этом во вторник, 29 ноября, он сообщил на своей странице в Twitter.

По итогам беседы Гросси подтвердил, что организация усилит свое присутствие на всех украинских атомных электростанциях (АЭС) «для защиты ее энергетической инфраструктуры». Глава МАГАТЭ также рассказал, что обсудил с Кулебой совместную работу по срочному созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Ранее Гросси заявил, что ситуация с отключением всех АЭС Украины от внешнего питания беспрецедентна. Он подчеркнул, что еще буквально несколько месяцев назад вообразить подобное было невозможно. «Это вызывает глубокую озабоченность», — заключил руководитель агентства.

23 ноября стало известно, что все атомные электростанции, а также большинство гидроэлектростанций и тепловых электростанций, располагающихся на территории Украины, временно остались без электричества в результате ракетных ударов российских войск.