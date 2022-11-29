Больных арестантов московских СИЗО перестали лечить в больницах

Больных арестантов СИЗО Москвы перестали вывозить на лечение и диагностику в больницы

Заключенные московских СИЗО остались без медицинской помощи, оказываемой им в гражданских больницах столицы. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева, передает «Коммерсантъ».

По ее словам, с октября больных арестантов не вывозят на лечение и диагностику в медучреждения, так как департамент здравоохранения Москвы и столичное управлением ФСИН не заключили договор на оказание медпомощи. При этом в депздраве указали, что тюремщики за полтора года оплатили лечение лишь одного арестанта.

Меркачева назвала сложившуюся ситуацию катастрофой, поскольку многие из еще не осужденных граждан, находящихся в СИЗО, больны, но лишены медпомощи. Она привела в пример женщин из СИЗО-6 с диагностированными миомами матки, мужчину с раком простаты из СИЗО-4 и двоих граждан Кубы с онкозаболеванием без полисов ОМС. Меркачева указала, что за десять месяцев в московских СИЗО умерли 30 человек. «За девять лет моей работы в ОНК Москвы такого не было никогда», — отметила она.

В пресс-бюро ФСИН опровергли информацию о неоказании медпомощи в СИЗО Москвы.