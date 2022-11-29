Россиянка захотела похоронить cына и обнаружила пропажу могил родителей

Женщина в Солнечногорске обнаружила пропажу могил родителей, когда приехала хоронить сына

В Солнечногорске 65-летняя Елена во время подготовки к похоронам сына обнаружила пропажу могил своих родителей. Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка. Женщины».

После гибели единственного сына россиянка захотела похоронить его рядом с могилами родителей. Однако на кладбище обнаружилось, что ограда и именные таблички пропали.

Елена обратилась в администрацию, однако там заявили, что после проведенной в 2018 году инвентаризации эти места считаются бесхозными. Удостоверения на захоронения, которые женщина получила от компании МУП «РИСТАР» оказались недействительными, так как организация якобы не имела прав выдавать землю на кладбище.

В свою очередь в МКУ «Ритуал» ей объяснили, что установить принадлежность могил не представляется возможным, так как документы, находящиеся у Елены, не имеют юридической силы.

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