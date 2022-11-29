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14:57, 29 ноября 2022Интернет и СМИ

Сообщение о попавших в плен жителях Пензенской области оказалось недостоверным

Информация о попавших в плен на Украине жителях Пензенской области не подтвердилась

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Сообщение о том, что несколько жителей Пензенской области попали в плен на Украине, оказалось недостоверным.

Telegram-канал «ОСВР Совет матерей и жен» 28 ноября разместил публикацию, в которой утверждалось, что Совет матерей и жен получил от жителей поселка Тамал Пензенской области сообщение, в котором те рассказали, что их родственники, призванные в рамках частичной мобилизации, оказались в плену у украинских военных. Пост сопровождался видео, на котором несколько женщин рассказывали о попавших в плен сыновьях и мужьях и обращались к президенту и министру обороны России с просьбой помочь в их возвращении.

Также отмечалось, что глава Тамала был осведомлен о сложившейся ситуации, однако заявил, что возвращением плененных российских военнослужащих никто заниматься не будет.

Какие-либо подробности об обстоятельствах пленения мобилизованных, а также об их текущем местонахождении не приводились. Откуда поступила информация о том, что военные попали в плен, также не сообщалось.

При этом видео с обращениями женщин распространялось в сети еще в 2014 году. Так, аналогичные кадры были размещены на YouTube в августе 2014 года. В подписи тогда указывалось, что ролик записали жительницы Костромской области.

В правительстве Пензенской области в беседе с изданием «Столица 58» опровергли информацию о пленении призванных на службу жителей региона. Там подчеркнули, что распространителей ложного сообщения уже ищут правоохранители.

Военный комиссар региона Андрей Сурков также назвал информацию о попавших в плен мобилизованных из Тамала недостоверной. По его словам, он располагает данными от командиров полков, которые этот факт не подтверждают, сообщил портал «ПензаИнформ».

Публикация не получила охвата в российских СМИ. В соцсетях она также распространялась ограниченно.

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Варвара Кошечкина
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