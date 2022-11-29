Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:40, 29 ноября 2022Россия

Ракеты-носители и вертолеты Ми запретили вывозить из России

Правительство запретило вывоз ракет-носителей и вертолетов Ми из России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Правительство России запретило вывоз ракет-носителей, топлива для них, а также вертолетов Ми-2, Ми-8, Ми-17 и Ми-26 из страны в ряд других государств до конца 2023. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Помимо этого, теперь из страны запрещено вывозить компоненты топлива для ракет, летающие более получаса беспилотники, грузовики повышенной проходимости, которые имеют минимум три оси и двигатель объемом не менее 10 литров, а также броневики повышенной проходимости массой более пяти тонн.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В НАТО рассказали об активации специального плана в день начала СВО
В программе Малышевой назвали способ снизить риск развития рака
В США открестились от планов передачи Украине комплексов Patriot
Ракеты-носители и вертолеты Ми запретили вывозить из России
Бренд Рианны заплатит больше миллиона долларов за сокрытие информации
Германия предоставила Украине 56 миллионов евро на восстановление
В США призвали разместить войска на границе Мексикой
Акула напугала купальщиков на популярном у россиян курорте и попала на видео
США оценили решение Польши не пускать Лаврова на саммит ОБСЕ
В Эстонии начались крупнейшие в мире киберучения НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.