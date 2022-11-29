Ракеты-носители и вертолеты Ми запретили вывозить из России

Правительство запретило вывоз ракет-носителей и вертолетов Ми из России

Правительство России запретило вывоз ракет-носителей, топлива для них, а также вертолетов Ми-2, Ми-8, Ми-17 и Ми-26 из страны в ряд других государств до конца 2023. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Помимо этого, теперь из страны запрещено вывозить компоненты топлива для ракет, летающие более получаса беспилотники, грузовики повышенной проходимости, которые имеют минимум три оси и двигатель объемом не менее 10 литров, а также броневики повышенной проходимости массой более пяти тонн.