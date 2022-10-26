Путин на год продлил запрет на ввоз в Россию части товаров

Путин подписал указ о продлении действия специальных экономических мер до конца 2023 года

Президент России Владимир Путин подписал указ, на год продляющий действие запретов, предусмотренных мартовским указом о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Мартовское решение вводит запрет на ввоз и вывоз в страну товаров и сырья по определяемому правительством перечню, либо же соответствующие ограничения. Новые сроки — до конца 2023 года.

Исходный указ был представлен 8 марта, на фоне введения первых санкций, последовавших за началом военной операции Москвы на Украине. Полномочия по определению особенностей применения мер были переданы правительству.

Конкретные товары, запрещенные к вывозу, кабмин представил 10 марта. В список тогда включили, в том числе, медицинское оборудование, технологическое оборудование, транспортные средства и сельскохозяйственную технику. В общей сложности в перечне было представлено более 200 наименований товаров, среди них также мониторы, проекторы, турбины, станки для обработки металла и камня, железнодорожные вагоны и локомотивы.