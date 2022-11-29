Два района Курской области обесточены после обстрелов ВСУ

Суджанский и Кореневский районы Курской области частично обесточены после обстрелов ВСУ

Два района Курской области — Суджанский и Кореневский — частично обесточены после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram.

«Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район», — написал Старовойт. По его словам, всего зафиксировано 11 прилетов, один из них пришелся по объекту энергоснабжения, из-за чего два района частично обесточены. «После обстрела специалисты оценят ущерб и приступят к восстановлению повреждений», — заверил губернатор.

На данный момент информации о пострадавших нет, добавил Старовойт.