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22:51, 29 ноября 2022Россия

Два района Курской области обесточены после обстрелов ВСУ

Суджанский и Кореневский районы Курской области частично обесточены после обстрелов ВСУ

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Два района Курской области — Суджанский и Кореневский — частично обесточены после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram.

«Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район», — написал Старовойт. По его словам, всего зафиксировано 11 прилетов, один из них пришелся по объекту энергоснабжения, из-за чего два района частично обесточены. «После обстрела специалисты оценят ущерб и приступят к восстановлению повреждений», — заверил губернатор.

На данный момент информации о пострадавших нет, добавил Старовойт.

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Марина Совина
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