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07:48, 29 ноября 2022Мир

В США призвали наложить санкции на поддерживающие СВО российские партии

Politico: США следует ввести санкции против российских партий, поддерживающих СВО

Фото: Pixabay

Российские власти не существуют в вакууме, а опираются на сеть лояльных политических партий, которые содействуют в управлении и поддерживают в ведении специальной военной операции. Вашингтону пора заметить это и принять меры — в частности, ввести санкции против этих партий, считают член Европейского парламента Дамиан Бозелагер и депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Наталуха. Их мнение опубликовано в колонке Politico.

В частности, авторы предлагают наложить санкции на членов партии «Единая Россия», численность которой насчитывает более 2 миллионов человек. «Во-первых, в России насчитывается более 77,5 тысяч депутатов (...), большинство из которых представляют «Единую Россию» или другие провоенные партии (...)», — предлагают Бозелагер и Наталуха.

Во-вторых, они также считают, что США должны наложить рестрикции на российских знаменитостей, которые выражают поддержку СВО. И, наконец, колумнисты предлагают спрашивать у всех, кто въезжает на территорию Евросоюза, не входят ли они в «провоенные партии». Впрочем, предлагается также ввести «льготный период», чтобы дать чиновникам возможность передумать и покинуть партии.

«Те, кто отказывается или не может этого сделать, будут вынуждены столкнуться с санкциями ЕС, такими как запрет на поездки и замораживание активов. Для них нельзя оставлять возможности пользоваться услугами западных банков, авиакомпаний, юристов, отелей, финансистов и риелторов, если уж на то пошло», — заключили Бозелагер и Наталуха.

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Виктория Кондратьева
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