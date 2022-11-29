Россиянам начнут доставлять товары из европейских интернет-магазинов

«Почта России» начнет доставлять товары из европейских интернет-магазинов

«Почта России» начнет доставлять продукцию из европейских интернет-магазинов. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте организации.

Согласно заявлению, у россиян появится возможность воспользоваться новой услугой, став клиентами сервиса Почта Global, который, в свою очередь, является партнером «Почта России» по доставке товаров из зарубежных онлайн-площадок. «Сервис открывает российским покупателям доступ к крупнейшим магазинам и маркетплейсам, включая Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa, и европейским сайтам Zara, H&M, COS, Adidas, Nike, Hugo Boss и других брендов», — говорится в заявлении компании.

При этом отмечается, что товары, заказанные в иностранных онлайн-площадках, будут поступать на склад партнерам и затем оттуда отправляться покупателю. Сроки доставки из Германии в Россию составят от 14 дней, включая процедуру таможенного оформления.

Ранее стало известно, какие модные бренды больше всего любят россияне. В опросе, который проводили с 27 октября по 1 ноября, приняли участие 1970 покупателей в возрасте от 18 лет. Выяснилось, что в последние полгода респонденты приобретали одежду и обувь иностранных марок, которые ранее ушли из страны. 18 процентов участников предпочитали продукцию марки Adidas, а товары Zara и Nike — 15 и 14 процентов соответственно.