Россиян предостерегли от неправильной утилизации техники и батареек

Эколог Леванова предостерегла россиян от выбрасывания электроники в обычные мусорки

Любая электроника, аккумуляторы, батарейки содержат различные металлы, которые, под воздействием окружающей среды окисляются и попадают в почву, воду и в итоге в организм человека. Если сдавать электронику в переработку, металлы можно использовать повторно, не нанося вред природе. Об этом «Ленте.ру» рассказала Аида Леванова, эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР».

«Любую электронику нельзя выбрасывать в обычную мусорку. Под электроникой я имею в виду провода, бытовые приборы, игрушки на батарейках, телефоны, батарейки, аккумуляторы и электронные сигареты, — сказала Леванова. — С батарейками проще всего, сейчас во многих магазинах стоят контейнеры для них. Для сломанных крупных бытовых приборов есть специальный вывоз, много всего можно сдать в магазин электроники».

Что касается электронных сигарет, то их, по словам эколога, принимают во многих специализированных магазинах, ближайших пункт сдачи можно легко найти в интернете. Леванова также предложила копить отсортированный мусор, чтобы потом сдать его в экомобиль, который есть у ряда компаний. Они принимают электронные сигареты, провода, батарейки, редкие виды пластика.

«Любая электроника предполагает содержание разного рода металлов, под воздействием природных сил они окисляются, попадают в землю, воду. Это плохо для окружающей среды. Плюс, если сдавать все в переработку, то можно использовать металлы повторно, не изымая их из природы», — добавила Леванова.

Ранее стало известно, что российский экологический оператор (РЭО) планирует потратить почти миллиард рублей на мусор. Компания решила вложить дополнительные 884 миллиона рублей в крупнейший в стране завод по переработке пластика. Об этом сообщается на сайте РЭО.