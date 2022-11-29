Путин заявил об особом значении визита Токаева в Россию

Путин указал на особое значение визита Токаева в Россию после переизбрания

Первый зарубежный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию после переизбрания имеет особое значение, заявил российский президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Российский лидер указал на то, что визит Токаева в Москву подчеркивает характер отношений двух стран. «Мы это высоко ценим», — отметил он. Путин поздравил коллегу с победой на выборах. Кроме того, он пожелал ему успехов в осуществлении масштабных преобразований.

Путин указал на то, что встречается с Токаевым часто. «И мы всегда используем любую нашу встречу для того, чтобы обсудить текущие дела. И прежде всего, конечно, речь идет об экономике», — добавил он.

Ранее Токаев заявил, что его визит в РФ сразу после переизбрания на пост имеет символический характер. Действующий президент Казахстана победил на внеочередных выборах главы республики, которые состоялись 22 ноября.