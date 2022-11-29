Пьяный россиянин вышел покурить после ссоры с любовницей и едва не сгорел заживо

Облитый самогоном житель Канска вышел покурить и случайно поджег себя

Пьяный житель Канска Красноярского края случайно поджег себя и едва не сгорел заживо. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По информации издания, вечером 28 ноября 40-летний россиянин выпивал со своей любовницей. В какой-то момент между ними произошла ссора, и женщина облила сожителя самогоном. Спустя время пара помирилась, и мужчина вышел покурить на улицу, забыв, что покрыт горючей жидкостью. В результате его одежда вспыхнула.

Как пишут авторы поста, сейчас пострадавший находится в местной больнице. В обстоятельствах происшествия разбираются следователи.

Ранее пьяный житель села Сотниково в Бурятии запер бывшую жену с двумя детьми в доме и попытался заживо их сжечь. Как стало известно, россиянин долгое время уговаривал экс-супругу вернуться к нему, но женщина не соглашалась. Придя к ней домой, мужчина поджег паклю и кинул ее на диван, а двери подпер решеткой и досками.