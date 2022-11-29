Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:59, 29 ноября 2022Россия

Пьяный россиянин вышел покурить после ссоры с любовницей и едва не сгорел заживо

Облитый самогоном житель Канска вышел покурить и случайно поджег себя

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Пьяный житель Канска Красноярского края случайно поджег себя и едва не сгорел заживо. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По информации издания, вечером 28 ноября 40-летний россиянин выпивал со своей любовницей. В какой-то момент между ними произошла ссора, и женщина облила сожителя самогоном. Спустя время пара помирилась, и мужчина вышел покурить на улицу, забыв, что покрыт горючей жидкостью. В результате его одежда вспыхнула.

Как пишут авторы поста, сейчас пострадавший находится в местной больнице. В обстоятельствах происшествия разбираются следователи.

Ранее пьяный житель села Сотниково в Бурятии запер бывшую жену с двумя детьми в доме и попытался заживо их сжечь. Как стало известно, россиянин долгое время уговаривал экс-супругу вернуться к нему, но женщина не соглашалась. Придя к ней домой, мужчина поджег паклю и кинул ее на диван, а двери подпер решеткой и досками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В НАТО заявили о колоссальном уроне от российских ракетных ударов по Украине
В российской школе произошло массовое отравление
В Таиланде потребовали предоставить туристам больше времени для «кутежа»
Россиянам начнут доставлять товары из европейских интернет-магазинов
Биолог объяснила случаи менингита у работников популярного маркетплейса в России
Глава МОК сделал новое заявление об отстранении российских спортсменов
В НАТО обвинили Россию в использовании зимы как оружия
Россия взяла под контроль трассу снабжения ВСУ на Часов Яр
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
В России отремонтировали очередной Ту-22М3
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.