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21:33, 29 ноября 2022Ценности

Бренд Рианны заплатит больше миллиона долларов за сокрытие информации

WWD: бренд Рианны Savage x Fenty заплатит $1,2 млн по иску о защите прав потребителей

Фото: U.S. Dennis Leupold / Courtesy of Savage X Fenty / Reuters

Бренд нижнего белья Savage x Fenty, основанный певицей Рианной, согласился выплатить 1,2 миллиона долларов в рамках урегулирования иска о защите прав потребителей за введение клиентов в заблуждение. Об этом сообщает WWD.

Иски были поданы в августе 2022 года в штате Калифорния. Как следует из судебных документов, компания скрыла данные и не проинформировала клиентов о регулярной плате, взимающейся с владельцев клубных VIP-карт. При этом клиентам, которые позже отменили свое членство, не были возвращены деньги. В соответствии с законодательством штата, интернет-компании должны предоставлять четкую и заметную информацию об автоматических списаниях средств.

Кроме того, бренд не получил согласия на автоматическое продление подобных выплат. Уточняется, что с клиентов списывали средства, даже если они не делали новых покупок. Также истцы утверждали, что Savage x Fenty предоставляет неверную информацию о ценах на свои товары и способах использования кредитных карт своих магазинов.

Отмечается, что бренд сотрудничал со следствием, а также внес соответствующие изменения в свой сайт. Кроме того, компания согласилась выплатить административный штраф в размере одного миллиона долларов, в также оплатить судебные издержки (50 тысяч долларов). Еще 150 тысяч долларов будут перечислены в качестве компенсации VIP-клиентам из Калифорнии.

Ранее певица и предпринимательница Рианна снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья Savage x Fenty. 34-летняя знаменитость позировала в спальне в латексном корсете на шнуровке в сочетании с перчатками и ботфортами из того же материала на фигурном каблуке.

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Ксения Назарова
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