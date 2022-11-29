В Госдуме порассуждали о последствиях выхода США из НАТО

Депутат Слуцкий заявил, что выход США из НАТО снизит напряженность в мире

Выход США из НАТО является хорошей возможностью для снижения напряженности в мире. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он согласился с заместителем генерального прокурора при президенте Рейгане Брюсо Файном, заявившем, что роспуск Североатлантического альянса, среди прочего, способствовал бы урегулированию украинского кризиса.

Парламентарий также указал, что с темы о выходе США из военного блока снято табу, и несмотря на тернистый путь, число приверженцев этой идеи начнет увеличиваться. Кроме того, по словам Слуцкого, выгода Вашингтона в случае покидания НАТО составит значительные 100 миллиардов долларов американских налогоплательщиков, которые сейчас планируется передать Украине.

26 ноября Файн заявил, что альянс устарел и лишился смысла своего существования, потеряв врага в лице СССР, а без США НАТО превратится «из могучего наступательного дуба в крошечный желудь», не беспокоящий Россию.