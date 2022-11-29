Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:47, 29 ноября 2022Россия

В Госдуме порассуждали о последствиях выхода США из НАТО

Депутат Слуцкий заявил, что выход США из НАТО снизит напряженность в мире

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Выход США из НАТО является хорошей возможностью для снижения напряженности в мире. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он согласился с заместителем генерального прокурора при президенте Рейгане Брюсо Файном, заявившем, что роспуск Североатлантического альянса, среди прочего, способствовал бы урегулированию украинского кризиса.

Парламентарий также указал, что с темы о выходе США из военного блока снято табу, и несмотря на тернистый путь, число приверженцев этой идеи начнет увеличиваться. Кроме того, по словам Слуцкого, выгода Вашингтона в случае покидания НАТО составит значительные 100 миллиардов долларов американских налогоплательщиков, которые сейчас планируется передать Украине.

26 ноября Файн заявил, что альянс устарел и лишился смысла своего существования, потеряв врага в лице СССР, а без США НАТО превратится «из могучего наступательного дуба в крошечный желудь», не беспокоящий Россию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Два района Курской области обесточены после обстрелов ВСУ
Украина разорвала с Белоруссией соглашение об исследовании космоса
В Госдуме порассуждали о последствиях выхода США из НАТО
Глюкоза опубликовала пляжные фото в комбинезоне с разрезами
В аэропорту Сочи заявили о планах открыть новый терминал к 2026 году
Российский посол в Канаде прокомментировал скандал на ЛГБТ-тему
В США назвали связанный с Россией страх Байдена
На конкурсе «Мисс Земля» впервые победила кореянка
Ретейлер Metro останется в России
Стало известно о масштабном конфликте в сборной Бельгии по футболу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.