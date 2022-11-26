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21:36, 26 ноября 2022Мир

В США предложили радикальный способ окончания конфликта на Украине

The Hill назвал выход США из НАТО и роспуск альянса способом решения конфликта на Украине

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Украинский конфликт может завершиться, если США прекратят свое членство в НАТО. С такой идеей на страницах The Hill выступил заместитель генерального прокурора при президенте Рейгане Брюс Файн.

По его мнению, военный альянс устарел и лишился смысла своего существования, потеряв врага в лице СССР, а без США НАТО превратится «из могучего наступательного дуба в крошечный желудь», не беспокоящий Россию. Если Москва лишится этой экзистенциальной угрозы, последующее прекращение спецоперации на Украине сэкономит Соединенным Штатам сотни миллиардов долларов, которые Вашингтон готовится направлять Киеву. «Другими словами, война на Украине будет бесконечно тянуться и истощать Соединенные Штаты в размере 100 миллиардов долларов в год», — предупредил эксперт.

Более того, уверен Файн, Конгресс может быть даже номинирован на Нобелевскую премию мира, приняв закон о выходе США из НАТО.

Ранее старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative заявил, что украинский президент Владимир Зеленский готов воевать с Россией до последнего американца. По словам эксперта, на это указывают действия главы государства после инцидента с падением украинской ракеты в Польше. По мнению Бэндоу, Киев попытался втянуть США и НАТО в конфликт с Россией, но не достиг успеха. Подобного рода провокация, вероятно, повторится, считает аналитик.

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Марина Совина
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