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16:58, 29 ноября 2022Бывший СССР

Starlink подняла стоимость услуг для Украины

«Прямой»: компания Starlink повысила стоимость своих услуг для Украины

Фото: Joe Skipper / Reuters

Компания Starlink, предоставляющая спутниковый доступ в интернет, повысила стоимость своих услуг для пользователей на Украине. Об этом в Telegram сообщил украинский телеканал «Прямой».

Сообщается, что пользователи из Украины начали получать письма, в которых Starlink уведомляет об изменении тарифа с 29 декабря. Спутниковый интернет будет обходиться 75 долларов в месяц вместо 60.

Также подорожают терминал и антенна, необходимые для получения доступа в сеть — его стоимость возрастет с 500 до 700 долларов.

В октябре SpaceX объявила, что прекращает финансировать обслуживание Starlink на Украине. Владелец компании Илон Маск предложил Пентагону взять оплату спутникового интернета на себя, но затем передумал и завил, что продолжит финансирование.

В начале ноября стало известно, что на Украине отключились 1,3 тысячи спутников системы Starlink. Возможной причиной перебоев назвали проблемы с финансированием.

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Алевтина Запольская
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