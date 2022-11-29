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22:27, 29 ноября 2022Мир

В США назвали связанный с Россией страх Байдена

FP: Америка затягивает конфликт на Украине из страха пойти на компромисс c Россией

Фото: Yuri Gripas / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден вынужден выбирать между новыми поставками оружия Киеву и риском эскалации отношений с Москвой, но не рассматривает мирное урегулирование конфликта. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

Как говорится в публикации, из-за своих действий администрация Байдена рискует оказаться в затруднительном положении в самое ближайшее время. «С одной стороны, она публично выступила за победу в конфликте и помогает Украине, чем может. С другой стороны, администрация также осознает риски эскалации и не хочет ввязываться в войну с Россией», — отмечается в статье.

По словам автора, некоторые американские чиновники считают победу Киева маловероятной и понимают, что в конечном итоге придется пойти на сделку с Москвой. Однако для Белого дома компромисс станет неудовлетворительным исходом. «В таком случае украинский кризис уже нельзя будет продать как историю успеха Вашингтона на внешнеполитической арене», — пишет издание.

Ранее стало известно, что Байдена заставят отчитаться за выделение финансовой помощи Украине. С таким требованием выступили обе партии американского Конгресса.

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Екатерина Подвигина
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