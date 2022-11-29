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15:30, 29 ноября 2022Мир

Байдена заставят отчитаться за помощь Украине

The WP: Конгресс США заставит президента Байдена отчитаться за выделение $20 млрд Украине

Фото: Jim Bourg / Reuters

Президент США Джо Байден должен отчитаться за выделение финансовой помощи Украине. С таким требованием выступили обе партии американского Конгресса, пишет The Washington Post.

Уточняется, что Конгресс заставит политика объяснить, на что Киев потратит 20 миллиардов долларов. В свою очередь, в последние недели администрация Байдена старалась предать огласке усилия по отслеживанию поставок оружия.

«Налогоплательщики заслуживают того, чтобы знать, что инвестиции идут туда, куда они предназначены», — сказал представитель Республиканской партии Джейсон Кроу.

В частности, Кроу и другие депутаты заявили, что Госдепартамент должен расширить список своих специалистов для проведения более регулярных проверок на складах и пунктах передачи оружия внутри страны. Отмечается, что конгрессмены недовольны мониторингом конечного использования оружия США на Украине.

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Виктория Кондратьева
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