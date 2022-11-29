Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:52, 29 ноября 2022Моя страна

В Красноярске отремонтируют усадьбу художника Сурикова

В Красноярске отремонтируют флигель и амбар музея-усадьбы художника Василия Сурикова

Фото: Музей-усадьба В.И.Сурикова

Служба главного управления культуры Красноярска объявила о планах капитально отремонтировать несколько объектов, входящих в ансамбль музея-усадьбы художника Василия Сурикова. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе, ремонт проведут до 2025 года. В частности, планируется обновить флигель и амбар усадьбы. «Кровля на амбаре, флигеле деревянная, и с 1980-х годов она не ремонтировалась. На данном этапе у нас готовы абсолютно все документы на проведение ремонта, и мы будем счастливы, если этот ремонт случится», — рассказала подробности исполняющая обязанности директора усадьбы Юлия Квашнина.

Как уточняет агентство, флигель усадьбы Сурикова был построен в 1900-х годах. Сам музей-усадьбу открыли в Красноярске в 1948 году. В музее хранится около 90 работ живописца, а также его письма и личные вещи.

Ранее псковский музей-заповедник открыл мемориальную выставку личных вещей великого русского композитора Николая Римского-Корсакова, которые были спасены из пожара в его музее-усадьбе в 2022 году. Экспозиция открылась в филиале музея — усадьбе композитора в Вечаше.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В НАТО заявили о колоссальном уроне от российских ракетных ударов по Украине
Epson прекратит производить лазерные принтеры
Офицер рассказал о колоссальных потерях среди поляков в Донбассе
В Белоруссии суд отказался смягчить приговор по делу о попытке госпереворота
В Черном море выявили превышение нормы содержания мышьяка
Турбизнес попросил помощи в выплате долгов перед россиянами
Над пойманным ФСБ украинским шпионом начался суд
В Госдуме объяснили отказ Шольца поставлять танки Киеву
Кевин Спейси получил первую роль после победы в суде по делу о домогательствах
Щербакова рассказала о жизни с родителями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.