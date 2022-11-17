В Пскове покажут спасенные из пожара личные вещи великого русского композитора

В музее-усадьбе Римского-Корсакова покажут спасенные из пожара предметы композитора

Псковский музей-заповедник открыл мемориальную выставку личных вещей великого русского композитора Николая Римского-Корсакова, которые были спасены из пожара в его музее-усадьбе в 2022 году. Об этом пишет ТАСС.

Экспозиция открылась в филиале музея — усадьбе композитора в Вечаше. Посетителям покажут спасенные и отреставрированные предметы. Например, клавир «Золотой петушок» с автографом Римского-Корсакова, вишневую косточку с молитвой «Отче наш», подаренную одним из оркестрантов Мариинского театра, а также карандаш с печатью Исаакиевского собора — подарок супруги Николая Андреевича.

«Мы можем показать нашим посетителям вещи, которые ранее не были на хранении в нашем музее. Например, фортепиано фирмы "Беккер", которое имеет непосредственно отношение к семье композитора: им владела его внучка, а сын композитора нередко играл на нем. На выставке также представлены уникальные фотографии, на которых запечатлен быт и сцены из жизни семьи композитора», — рассказали в пресс-службе музея.

Сотрудники усадьбы пообещали сделать выставку «живой»: экспозиция будет обновляться и пополняться по мере того, как реставраторы будут восстанавливать новые предметы.

Мемориальный музей-усадьба Николая Римского-Корсакова в Псковской области состоит из двух усадеб — Вечаша и Любенск. Летом 2022 года во второй произошел большой пожар, огонь уничтожил большую часть здания, а также около половины номерного фонда — 1082 единицы. Сотрудникам удалось спасти 1125 предметов, среди них наиболее ценные экспонаты музея и мемориальные раритеты.

Ранее в августе сотрудники Тихвинского дома-музея Николая Римского-Корсакова передали в дар музею-усадьбе композитора в Псковской области оригинальное пианино «Беккер» из квартиры родственников музыканта. Отмечалось, что такой жест межмузейной взаимопомощи был сделан после пожара в усадьбе Любенск в Псковской области.