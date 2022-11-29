В США 55-летний учитель неожиданно женился в больнице перед сложной операцией на сердце

Во Флориде, США, госпитализированный с болями в груди учитель неожиданно женился в больнице за три дня до сложной операции на сердце. Его историю публикует сайт телеканала WJXT.

55-летний преподаватель естественных наук Даниэль Пекораро почувствовал стреляющую боль в руке и дискомфорт в груди во время работы. Он рассказал о своем самочувствии школьному секретарю, и тот посоветовал ему обратиться к врачу.

В больнице Пекораро узнал, что артерия в его сердце пропускает только 10 процентов крови. Медики предупредили пациента о необходимости шунтирования — операции, которая позволяет восстановить кровоток в артериях сердца за счет обхода места сужения коронарного сосуда с помощью шунтов. Мужчина сразу же согласился на процедуру, однако его смутило, что она пройдет за три дня до его свадьбы.

Поскольку Даниэль знал, что после операции его ждет период восстановления и ограничений, он решил предложить своей невесте, 48-летней Лизе Сигел, внепланово пожениться прямо в больничной часовне, а затем устроить скромный праздник с самыми близкими в палате. Женщина согласилась выйти замуж раньше, и пара начала подготовку к торжеству.

Когда медсестры и врачи узнали о планах пациента, они решили сделать ему сюрприз. Они устроили в часовне фуршет и украсили зал. «Это было прекрасно. Я не могла поверить своим глазам, настолько все было красиво», — вспоминает Лиза. Жених появился на церемонии с капельницей и в синей клетчатой рубашке. На невесте была белая блуза, а в руках она держала букет разноцветных маргариток.

Вскоре после свадьбы Пекораро успешно прооперировали. Теперь он проходит реабилитацию и мечтает скорее вернуться к работе с учениками.

Ранее сообщалось, что медработники поженились в лондонской больнице Святого Томаса, Великобритания, из-за пандемии COVID-19. Один из свидетелей снимал церемонию на камеру, чтобы ее могли видеть родственники и друзья жениха и невесты в онлайн-режиме.