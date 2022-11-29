Похищение отказавшейся выходить замуж россиянки попало на видео

В Тамбове камера сняла похищение 18-летней девушки, один из троих подозреваемых арестован

В Тамбове трое мужчин похитили из собственной квартиры 18-летнюю девушку. Преступление попало на камеру видеонаблюдения, запись опубликовал «Тамбовский репортер».

На кадрах видны мужчины, выносящие на руках похищенную из подъезда жилого дома. Ее увозят на машине.

Днем 18 ноября трое подозреваемых ворвались в дом, где девушка проживала с матерью. Ее связали, а дочь похитили. Ее увезли в Нижний Новгород. Через несколько дней девушка сумела сбежать из плена и обратилась в правоохранительные органы.

К похищению причастны отец и двое сыновей в возрасте 24 и 20 лет. Девушка отказалась выйти замуж за младшего сына и отвергнутый юноша решил ее похитить при помощи родственников, сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России.

Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения. Под стражу заключен 20-летний подозреваемый, его родственники объявлены в федеральный розыск.