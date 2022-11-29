На Украине пожаловались на поведение Венгрии

В МИД Украины пожаловались на Венгрию, блокирующую участие Кулебы в заседании НАТО

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко пожаловался на поведение Венгрии, которая продолжает блокировать участие министра иностранных дел республики Дмитрия Кулебы в заседании комиссии Украина — НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«С 2017 года Венгрия блокирует проведение заседаний комиссии Украина — НАТО выше уровня послов. Соответственно, главы МИД пока не могут официально собираться под зонтиком комиссии», — написал Николенко в соцсети.

Он отметил, что по этой причине Кулеба встретится в Бухаресте с министрами иностранных дел альянса, но не в формате комиссии Украина — НАТО.

Ранее Венгрия выступила против установки потолка цен на российскую нефть. По мнению властей страны, инициативы Еврокомиссии не способствуют устранению кризиса, а, напротив, усугубляют его.