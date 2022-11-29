Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:42, 29 ноября 2022Бывший СССР

На Украине пожаловались на поведение Венгрии

В МИД Украины пожаловались на Венгрию, блокирующую участие Кулебы в заседании НАТО
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Serhii Hudak / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко пожаловался на поведение Венгрии, которая продолжает блокировать участие министра иностранных дел республики Дмитрия Кулебы в заседании комиссии Украина — НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«С 2017 года Венгрия блокирует проведение заседаний комиссии Украина — НАТО выше уровня послов. Соответственно, главы МИД пока не могут официально собираться под зонтиком комиссии», — написал Николенко в соцсети.

Он отметил, что по этой причине Кулеба встретится в Бухаресте с министрами иностранных дел альянса, но не в формате комиссии Украина — НАТО.

Ранее Венгрия выступила против установки потолка цен на российскую нефть. По мнению властей страны, инициативы Еврокомиссии не способствуют устранению кризиса, а, напротив, усугубляют его.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили о поражении всех крупных ТЭС и ГЭС ракетными ударами России
Китай запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15»
Александр Сокуров получил награду за вклад в мировой кинематограф
Прокачку газа в Крым собрались приостановить
Сестра годами работала по 12 часов и не покупала одежду ради женитьбы брата
Российский школьник зарубил топором отца и на 17 лет спрятал его тело в огороде
Оценена зависимость Европы от поставок дизельного топлива из России
Спрос на российские бренды одежды вырос в 2022 году
МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины
Пригожин опроверг взятие под контроль Спорного в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.