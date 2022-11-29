Сообщение о нехватке ветпрепаратов для анестезии в Свердловской области опровергли

Сообщение о нехватке ветеринарных препаратов в Свердловской области опровергли.

В публикации новостного агентства Ura.ru от 25 ноября сказано, что ветеринарные клиники Свердловской области якобы столкнулись с острой нехваткой препаратов для анестезии из-за нарушений в логистической цепочке. В частности, речь идет о французском препарате «Золетил» и американском «Телазол».

Авторы заметки указали, что соответствующую информацию им сообщил «источник, знакомый с ситуацией». Собеседник агентства заявил, что местным ветклиникам приходится экстренно искать замену медикаментам, а некоторые медучреждения даже вынуждены отказываться от серьезных хирургических вмешательств. Редакция уточнила, что обратилась за комментарием в управление ветеринарии Екатеринбурга, однако ответа на момент публикации не получила.

29 ноября Региональное управление Россельхознадзора разместило комментарий одной из екатеринбургских компаний по дистрибуции ветеринарных препаратов «Симбио-Урал» по поводу ситуации с поставками препаратов для анестезии. «В наличии есть товарный запас импортного препарата "Телазол", на днях ожидаем еще его поступление на склад. За прошедшие две недели ажиотажного спроса на этот препарат не было. Если говорить про отечественный препарат, то это "Энбифол". Его также применяют для неингаляционного наркоза», — сообщила коммерческий директор компании Марина Кошкарова. Она добавила, что, на ее взгляд, ситуация, о которой идет речь, вызвана искусственно созданным дефицитом, и подчеркнула, что упомянутые препараты есть в наличии.

Заметка о дефиците ветеринарных препаратов в Свердловской области не получила широкого распространения в СМИ — помимо первоисточника, его также разместил портал UralWeb. В свою очередь, официальную информацию, поступившую от регулирующих органов, опубликовало несколько изданий, среди них оказался MK.RU, «Уральский меридиан» и «Свердловское областное телевидение».

