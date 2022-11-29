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17:24, 29 ноября 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на 12,5 года за совращение маленькой внучки друзей

Под Саратовом мужчину осудили на 12,5 года за домогательства к маленькой внучке знакомых

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области

В Саратовской области суд приговорил к 12,5 года лишения свободы 37-летнего мужчину за домогательства к маленькой девочке. Об этом во вторник, 29 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, вечером 12 августа фигурант выпивал с друзьями в их доме, расположенном в селе Караман. Там же находилась и потерпевшая — внучка хозяев. Когда друзья ушли спать, осужденный пришел к спящей девочке и совратил ее. Несовершеннолетняя рассказала обо всем взрослым, они обратились в полицию.

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Екатерина Власова
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