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12:26, 29 ноября 2022Мир

Захарова отреагировала на критику посла в Лондоне на вопрос о сыне

Захарова призвала критиков МИД прочитать оригинал интервью посла России Келина о сыне

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Критикам МИД, которые негативно отреагировали на слова посла России в Лондоне Андрея Келина об отсутствии возможности отправить его сына для участия в СВО, стоит прочитать оригинал его интервью. Так на критику дипломата отреагировала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live».

«Ведь вопрос [об участии сына Келина в СВО] был задан не про то, что получил повестку — не получил повестку, вопрос-то был задан совершенно о другом, он ответил ровно на этот вопрос. Если повестка есть, тут вариантов никаких не может быть: человек приходит и по повестке соответствующей либо в военкомат, либо в соответствующий орган и так далее, все, вопросов быть не может», — призвала она.

Она отметила, что в российском информационном поле интервью выглядит «странновато» и предположила, что причиной негативной реакции общественности является плохой перевод.

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Ранее Келин в интервью BBC в ответ на вопрос об возможной мобилизации его сына заявил, что не видит такой возможности из-за отсутствия военного образования, добавив, что в случае получения повестки для его сына нет никаких альтернатив, кроме как пойти на службу.

28 ноября Мария Захарова во время заседания круглого стола в Совете Федерации назвала извращением истины слова Папы Римского Франциска о бурятах и чеченцах. «Это уже не русофобия — это извращение, не знаю, какого уровня. Вспомните, в 90-е годы — начале 2000-х нам говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских», — рассказала она.

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Виктория Кондратьева
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