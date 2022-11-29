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18:56, 29 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский предложил провести международную выставку в Одессе

Зеленский предложил провести международную выставку «Экспо-2030» в Одессе

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести международную выставку «Экспо-2030» в Одессе. Об этом он заявил на генеральной ассамблее Международного бюро выставок. Запись выступления опубликована в Telegram-канале главы государства.

«Уже сейчас мы доказываем, что Черноморский регион — один из ключевых гарантов стабильности мира. Наша Одесса — это тот большой порт, на работе которого держится социальное благополучие десятков стран Африки, Азии и Европы», — заявил Зеленский.

По мнению главы государства, Одесса является идеальным местом для проведения «Экспо-2030», поскольку культурно и экономически этот город был связан со многими странами мира — Турцией, Грузией, Румынией, Болгарией и другими.

Ранее обозреватель Тодд Вуд в эфире американского телеканала Fox News обвинил Зеленского в присвоении денег, которые Запад выделяет в помощь Украине. По его словам, только 30 процентов гуманитарной помощи и оружия достигают цели.

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Алевтина Запольская
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