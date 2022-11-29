Fox News раскрыл схему Зеленского по выводу в офшоры денег, выделяемых Западом для Украины

Украинский президент Владимир Зеленский и его команда участвуют в крупной махинации, присваивая деньги, которые страны Запада выделяют на помощь Киеву, заявил обозреватель Тодд Вуд в эфире американского телеканала Fox News.

По словам журналиста, только 30 процентов от заявленной гуманитарной помощи и оружия достигают цели. По данным телеканала, значительная часть средств «утекает за границу», речь идет о приобретении недвижимости. «По информации из проверенных источников, мы знаем, что многие украинские чиновники уже купили дома в других странах», — раскрыл Вуд схему Зеленского по краже — выводу денег в офшоры..