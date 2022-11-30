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20:08, 30 ноября 2022Забота о себе

Россиян предупредили об аллергии на холод

Иммунолог Чурюкина назвала дерматит и слезоточивость глаз симптомами аллергии на холод

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Характерными симптомами аллергии на холод являются слезоточивость глаз, зуд век и появление дерматита на коже, предупредила аллерголог-иммунолог высшей категории Элла Чурюкина. Признаки, которые помогут распознать холодовую аллергию и отличить ее от обморожения, она перечислила россиянам в беседе с «Известиями».

Среди основных признаков аллергии на холод Чурюкина назвала крапивницу, спазм бронхов и дерматит — воспаление кожи, из-за которого она пересыхает и начинает шелушиться. Также свидетельствовать о данном заболевании могут такие симптомы, как ринит и конъюнктивит с обильными выделениями из носа, слезоточивостью глаз и зудом век. Самыми сильными проявлениями аллергии являются холодовая астма и анафилактический шок.

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Говоря о различиях между холодовой аллергией и обморожением, Чурюкина указала, что в первом случае признаки проявляются очень быстро, уже через несколько минут. Обморожение же наступает гораздо медленнее и требует продолжительного нахождения на холоде.

Иммунолог отметила, что аллергия на холод встречается довольно редко, и чаще всего от нее страдают женщины в возрасте от 18 до 25 лет, проживающие в холодных регионах. Им она рекомендовала обязательно включить в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, например, орехи, рыбу, оливковое масло, а также отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей и обязательно носить шапку, шарф и перчатки зимой.

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Наталья Обрядина
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