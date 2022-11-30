Власти Венгрии выступили против антикитайского курса НАТО

Глава МИД Венгрии Сийярто выступил против антикитайского курса в НАТО

НАТО не должно занимать враждебную позицию по отношению к Китаю. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил против антикитайского блока в альянсе, его слова приводит ТАСС.

«Мы считаем, что без рационального экономического сотрудничества с Китаем европейская экономика просто не может быть успешной, так как торговый оборот между Европейским союзом и Китаем в прошлом году превысил семьсот миллиардов евро», — сказал он.

Власти Венгрии подтвердили, что сотрудничество с Пекином имеет огромный потенциал. Отмечается, что китайские компании сделали самые большие инвестиции в экономику страны.

«Венгрия — это место, где встречаются восточные и западные компании», — заявил глава ведомства, добавив, что европейская экономика находится в тяжелом положении из-за антироссийских санкций и прекращения сотрудничества с Китаем.

Ранее Будапешт призвал страны НАТО сохранить контакты с Москвой. Глава венгерского МИД напомнил, что для деэскалации конфликта необходимо отказаться от всех сопутствующих факторов.