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15:00, 30 ноября 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 30 ноября

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Министерство обороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на среду, 30 ноября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За минувшие сутки российские военнослужащие в Харьковской области поразили взвод артиллерийских систем М777, а в Запорожской — склад боеприпасов 60-й бригады ВСУ. Кроме того, в Донецкой народной республике были уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, а в Торецке поражен пункт управления и узел связи украинской 1-й бригады ВСУ.

Российские средства ПВО сбили украинский СУ-25 в районе Артемовска. Также в районе Днепропетровска уничтожили крупный склад группировки «Хортица», где хранились снаряды HIMARS, «Урагана». Противник безуспешно пытался атаковать в ЛНР у Площанки, Червонопоповки и Житловки. Уничтожено более 40 солдат ВСУ, один танк и четыре БМП.

На купянском направлении украинские военные пытались атаковать российские позиции, однако были отброшены назад и потеряли до 50 человек. Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 334 самолета, 177 вертолетов, 2589 беспилотников, 391 зенитный ракетный комплекс противника.

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Анна Щербакова
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