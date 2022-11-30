Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 30 ноября

Министерство обороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на среду, 30 ноября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За минувшие сутки российские военнослужащие в Харьковской области поразили взвод артиллерийских систем М777, а в Запорожской — склад боеприпасов 60-й бригады ВСУ. Кроме того, в Донецкой народной республике были уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, а в Торецке поражен пункт управления и узел связи украинской 1-й бригады ВСУ.

Российские средства ПВО сбили украинский СУ-25 в районе Артемовска. Также в районе Днепропетровска уничтожили крупный склад группировки «Хортица», где хранились снаряды HIMARS, «Урагана». Противник безуспешно пытался атаковать в ЛНР у Площанки, Червонопоповки и Житловки. Уничтожено более 40 солдат ВСУ, один танк и четыре БМП.

На купянском направлении украинские военные пытались атаковать российские позиции, однако были отброшены назад и потеряли до 50 человек. Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 334 самолета, 177 вертолетов, 2589 беспилотников, 391 зенитный ракетный комплекс противника.