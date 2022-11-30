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00:53, 30 ноября 2022Экономика

Северный Рейн-Вестфалия ввел режим ЧП на фоне энергокризиса

Немецкая земля Северный Рейн-Вестфалия ввела режим ЧП в связи с энергокризисом

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Немецкая федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия ввела режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи с энергетическим кризисом. Об этом сообщает портал WDR.

Сообщается, что власти региона планируют взять на себя новые долговые обязательства в размере 5 миллиардов евро, чтобы бороться с энергокризисом. Однако препятствием стал так называемый «долговой тормоз. Как пишет издание, для получения возможности взять новый долг власти земли намерены ссылаться на «исключительную чрезвычайную ситуацию», которая возникла вследствие конфликта на Украине.

Уточняется, что министр финансов региона Маркус Оптендренк планировал направить на борьбу с энергокризисом 3,5 миллиардов евро ранее взятых кредитов из госфонда, предназначавшихся для поддержки в связи с коронавирусом. Однако подобное решение аудиторы посчитали «неконституционным», поскольку это нарушает требование о том, что средства должны быть потрачены на первоначальные цели. В этой связи необходимо создавать новый фонд спасения, сказано в материале.

Власти подчеркивают, что планы взять новые долги продиктованы слабым экономическим развитием Северного Рейн-Вестфалия. Они пожаловались на «рецессию, которая продлится до 2023 года». Оптендренк уточнил, что в регионе особенно остро ощущается рост стоимости энергии, поскольку многие энергоемкие отрасли промышленности находятся именно там.

Ранее сообщалось о резком сокращении потребления газа немецкими промышленными предприятиями почти на 20 процентов в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Варвара Кузьмина
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