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18:03, 30 ноября 2022Забота о себе

Россиянам подсказали признаки травли ребенка в сети и способы справиться с ней

Эксперт по кибербуллингу Коновалова: справиться с травлей в сети детям поможет новое хобби

Фото: cottonbro studio / Unsplash

Справиться с травлей в сети детям помогут поддержка родителей, повышение самооценки и новое хобби, уверена Анастасия Коновалова, эксперт по кибербезопасности и кибербуллингу, методист онлайн-школы программирования для детей и подростков Skysmart Pro. В беседе с «Лентой.ру» она подсказала россиянам основные признаки буллинга ребенка в интернете и способы помочь ему пережить его.

По словам Коноваловой, кибербуллинг — одна из разновидностей насилия в современном обществе, от которого сильнее всего страдают дети и подростки. К нему относится травля в соцсетях, мессенджерах, на форумах и игровых платформах.

Существует ряд характерных признаков травли ребенка, сообщила эксперт. Она призвала родителей не оставлять без внимания ситуации, если подросток резко и без объяснения причин перестает пользоваться смартфоном и компьютером, не заходит в соцсети или заводит новые профили с другим именем, часто выглядит расстроенным, когда пользуется смартфоном. Также стоит следить за настроением подростка.

Столкнувшись с кибербуллингом, ребенок замыкается в себе, нехотя покидает дом, не хочет ходить в школу, много спит и не высыпается. Также некоторые дети едят больше или меньше обычного, перестают интересоваться вещами, которыми увлекались раньше, становятся скрытными, когда речь касается соцсетей и интернета, закрывают свои профили от близких

Анастасия КоноваловаЭксперт по кибербезопасности и кибербуллингу, методист онлайн-школы программирования для детей и подростков Skysmart Pro
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Как помочь ребенку пережить травлю в сети

Родителям необходимо объяснить ребенку, что нельзя молчать о буллинге. Важно донести до него, что он не один в этой ситуации и есть способы справиться с травлей. «Если травля происходит в соцсетях, обидчика можно заблокировать, подать на агрессора жалобу, и служба безопасности отреагирует. Если агрессор учится в одной школе с ребенком, нужно пожаловаться администрации учебного заведения. Пусть классный руководитель или директор проведет с ним беседу», — прокомментировала Коновалова. Кроме того, по закону, если агрессор не хочет оставить свою «жертву» в покое, можно и нужно обратиться в полицию, добавила она.

Собеседница «Ленты.ру» также рекомендовала родителям развивать у ребенка уверенность в себе — это поможет ему легче справляться с травмирующими ситуациями.

Помогите подростку укрепить свою самооценку, чтобы его не ранили нападки обидчиков. Объясните ситуацию на примере популярных звезд. Донесите до ребенка, что дело не в его «нехорошести», а в том, что хейтеры самоутверждаются за счет чужого несчастья. Если звездные дети его возраста научились справляться с этим негативом, он тоже сможет! Пусть игнорирует обидные слова и сосредоточит внимание на положительных комментариях от друзей

Анастасия КоноваловаЭксперт по кибербезопасности и кибербуллингу, методист онлайн-школы программирования для детей и подростков Skysmart Pro

Еще одним эффективным способом справиться с травлей Коновалова назвала новое хобби. По ее мнению, увлечение новым делом не только поможет справиться с травлей, но и познакомит с новыми, близкими по духу людьми.

В то же время эксперт по кибербезопасности посоветовала отказаться от идеи связаться с родителями обидчика. По ее словам, этот вариант очень сомнительный: скорее всего, столкнувшись с обвинениями в адрес своего ребенка, они встанут на его защиту.

Ранее врач-невролог Гульжан Сакбаева назвала самые частые болезни российских детей. По ее словам, в настоящее время у детей и подростков чаще всего диагностируют синдром дефицита внимания и/или гиперактивности (СДВГ), тревожно-депрессивные нарушения, снижение зрения (миопию), дислексию, дисграфию, сколиоз и плоскостопие.

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Наталья Обрядина
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