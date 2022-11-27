Неврологи назвали самые частые болезни российских детей

Врач-невролог Гульжан Сакбаева рассказала, какие заболевания у детей вызывают гаджеты

Все больше российских детей страдают психоневрологическими патологиями. Об этом рассказала заведующая детским психоневрологическим отделением, врач-невролог ЦКБ Управления делами президента РФ Гульжан Сакбаева. Ее слова приводят «Известия».

По словам Сакбаевой, сейчас у детей и подростков чаще всего диагностируют синдром дефицита внимания и/или гиперактивности (СДВГ), тревожно-депрессивные нарушения, снижение зрения (миопию), дислексию, дисграфию, сколиоз и плоскостопие. Последние связаны между собой: чаще всего они развиваются из-за сидячего образа жизни детей и низкой активности.

Сакбаева отметила, что во многом этому способствовала пандемия коронавируса. Также одной из причин роста заболеваемости стало увеличение информационной нагрузки на ребенка. Школьная программа стала сложнее и интенсивнее, а также детям стали слишком рано давать пользоваться гаджетами.

По словам невролога, сейчас на прием к ее коллегам приводят двухлетних детей, которые играют на родительских смартфонах и планшетах. Из-за этого у малышей возникает нарушение развития речи, они начинают говорить гораздо позже своих сверстников.

У детей более старшего возраста из-за гаджетов повышается уровень тревожности. При этом не имеет значения, что именно делает ребенок в смартфоне — голубой цвет экрана подсознательно создает состояние напряжения. А для подростков гаджеты опасны еще и тем, что они «переносят» их в виртуальный мир с другими ценностями. Это способствует потере социальных навыков, отсутствию умению дружить, общаться, конкурировать.

Собеседница издания призывает ограничить пользование гаджетами. По ее мнению, до школы детям не стоит давать их вообще, а затем — не более 45 минут в день. Дальше это будет уже серьезная нагрузка для детского организма, нервной системы и психики.

Ранее российские ученые доказали пользу сквишей и поп-итов для детей. Выяснилось, что популярные антистресс-игрушки способны заменить подрастающему поколению гаджеты.