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18:15, 30 ноября 2022Силовые структуры

Начато расследование из-за гибели человека в результате пожара на ТЭЦ-9 в Перми

СКР возбудил дело в связи с пожаром на ТЭЦ-9 в Перми, где погиб человек и трое пострадали
Начало событий в новости Число пострадавших при пожаре на российской ТЭЦ снова возросло

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в связи с гибелью одного и травмированием троих работников ТЭЦ-9 в Перми в результате пожара. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование ведется по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

По данным СКР, днем 30 ноября в цехе предприятия произошло возгорание. Трое работников получили травмы различной степени тяжести, один из них скончался, двое других госпитализированы. Точное количество пострадавших уточняется.

По предварительной версии, пожар произошел в результате возгорания масла при аварийной разгерметизации маслопровода высокого давления.

Сотрудники СКР проводят осмотр места происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники. Также в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии.

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Любовь Ширижик
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