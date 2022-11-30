Начато расследование из-за гибели человека в результате пожара на ТЭЦ-9 в Перми

СКР возбудил дело в связи с пожаром на ТЭЦ-9 в Перми, где погиб человек и трое пострадали

Число пострадавших при пожаре на российской ТЭЦ снова возросло

Начало событий в новости Число пострадавших при пожаре на российской ТЭЦ снова возросло

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в связи с гибелью одного и травмированием троих работников ТЭЦ-9 в Перми в результате пожара. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование ведется по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

По данным СКР, днем 30 ноября в цехе предприятия произошло возгорание. Трое работников получили травмы различной степени тяжести, один из них скончался, двое других госпитализированы. Точное количество пострадавших уточняется.

По предварительной версии, пожар произошел в результате возгорания масла при аварийной разгерметизации маслопровода высокого давления.

Сотрудники СКР проводят осмотр места происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники. Также в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии.