Число пострадавших при пожаре на российской ТЭЦ снова возросло

Минздрав: число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Перми увеличилось до шести

Число пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9 в Перми увеличилось до шести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав российского региона.

«На месте пожара к бригаде скорой медпомощи обратились за медицинской помощью еще три мужчины. Они осмотрены медицинскими работниками, их состояние удовлетворительное, от госпитализации они отказались», — сообщили в министерстве.

О пожаре на одной из пермских теплоэлектроцентралей стало известно 30 ноября. В результате возгорания погиб один человек — врачи не смогли его спасти.

Причиной возгорания назвали ремонтные работы на кровле одного из цехов. К тушению пожара на ТЭЦ-9 привлекли 79 человек, а также 23 единицы техники. Очевидцы считают, что пожар начался из-за взрыва газовой турбины.