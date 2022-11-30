Совфед одобрил закон о дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов

Совфед одобрил закон о 24 днях дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов

Совет Федерации на заседании в среду, 30 ноября, одобрил закон, который дает право родителям детей-инвалидов использовать дополнительные выходные. Об этом сообщает РИА Новости.

Поправки вносятся в Трудовой кодекс: предлагается конкретизировать статью 262, установив, что однократно в течение календарного года один из родителей (опекун, попечитель) ребенка-инвалида может использовать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд. Их график нужно будет согласовывать с работодателем.

Предполагается, что такие меры позволят более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов, а также способствовать развитию системы социальной защиты.

Ранее в ноябре депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить детям-инвалидам получать одновременно две пенсии — по потере кормильца и по инвалидности.