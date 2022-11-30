Основатель Telegram раскритиковал Ethereum

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал блокчейн-платформу Ethereum

Основатель российского мессенджера Telegram и создатель блокчейн-платформы TON Павел Дуров в своем Telegram-канале раскритиковал блокчейн-платформу для децентрализованных приложений Ethereum, созданную программистом российского происхождения Виталиком Бутериным.

Дуров назвал проект устаревшим и слишком дорогим, также раскритиковав блокчейн-индустрию в целом. Программист заявил, что она была основана на принципах децентрализации, однако в конечном счете власть оказалась у нескольких людей, которые стали ей злоупотреблять, а пользователи платформы были лишены возможности торговать без посредников.

Он противопоставил Ethereum свою платформу Fragment. «Наша блокчейн-платформа достаточно быстрая и эффективная для размещения популярных приложений», — написал Дуров. Подобным образом он анонсировал реализацию проекта уже на этой неделе.

«Следующим шагом Telegram является создание инструментов, включая кошельки, не связанные с хранением, и децентрализованные биржи, чтобы миллионы людей могли безопасно торговать и хранить криптовалюты», — заключил предприниматель.

Дуров также упрекнул криптобиржу FTX, которая недавно заявила о банкротстве. Проблемы FTX начались в начале ноября, когда вышло расследование портала CoinDesk, заявившего о неплатежеспособности биржи. За этим последовала незамедлительная реакция инвесторов, опасающихся потери своих средств, — держатели токенов начали массово выводить деньги.