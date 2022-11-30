Московские школьники начнут готовиться к ЕГЭ по-новому

Ракова обсудила с будущими выпускниками московских школ новый формат подготовки к ЕГЭ

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова встретилась с учениками старших классов столичных школ для обсуждения новых возможностей при подготовке к ЕГЭ. Теперь московские одиннадцатиклассники будут учиться по гибким планам, которые позволят уделять больше времени предметам по выбору и сосредоточиться на подготовке к поступлению.

«Вместе со школами, директорами, самими учащимися и их родителями подумали, как изменить подход к обучению, чтобы оно не создавало лишних препятствий, и школьники могли основательно готовиться к экзаменам. (...) Для этого одиннадцатиклассники пройдут всю программу по основным предметам до нового года. И с февраля начнут учиться по гибким учебным планам», — заявила Ракова.

Кроме того, в ходе встречи школьники обратили внимание на необходимость психологической подготовки. Они отметили важность проведения пробных экзаменов, которые помогают настроиться и преодолеть стресс перед настоящим ЕГЭ. Такие в Москве пройдут по всем предметам и уже состоялись по русскому языку.

Присутствовавшие на встрече десятиклассники, одиннадцатиклассники, а также выпускники и ученики школ, где уже применяется подобный формат подготовки к экзаменам, выдвинули идею о продолжении подобных мероприятий на регулярной основе. В инициативной группе у школьников появится возможность разбирать и прорабатывать друг с другом организационные вопросы по ЕГЭ. Ракова поддержала эту идею и предложила встретиться еще раз после экзаменов, чтобы ученики рассказали о своем опыте.

Как теперь будут готовиться к ЕГЭ в Москве?

Новый подход при подготовке к ЕГЭ заключается в том, что ученики без увеличения нагрузки будут проходить программу по основным предметам в первом полугодии. В это же время дети напишут и обязательные общегородские контрольные работы в формате ЕГЭ по нужным им для поступления предметам. На их основе школы смогут рекомендовать одиннадцатиклассникам основную или продвинутую группу для подготовки к ЕГЭ на практикумах.

Во втором полугодии школьники начнут учиться по гибким учебным планам и будут посещать специальные практикумы только по тем предметам, которые нужны им для поступления в вуз. На них одиннадцатиклассники будут разбирать задания ЕГЭ и отработать проблемные темы без оценок и контрольных. Обязательным для всех будут только занятия по русскому языку.

При этом часть предметов останется в программе второго полугодия. Одиннадцатиклассники продолжат изучать математику, историю, обществознание, литературу, а также заниматься физкультурой. В профильных и предпрофессиональных классах продолжат изучать профильные предметы по программе до конца учебного года.

