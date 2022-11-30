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11:51, 30 ноября 2022Россия

Пригожин упрекнул бизнесменов в нежелании отпускать сотрудников обучаться у ЧВК

Пригожин упрекнул бизнесменов в нежелании отпускать сотрудников обучаться у ЧВК «Вагнер»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Предприниматель Евгений Пригожин упрекнул бизнесменов, владеющих крупными предприятиями в Белгородской и Курской областях, за нежелание отпускать сотрудников, которые хотят пройти обучение у частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Его комментарий приводит пресс-служба компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

Пригожин отметил, что они всячески препятствуют тому, чтобы добровольцы тренировались на базах ЧВК. Он обратился к руководителям таких компаний, которые, по его словам, живут, «как правило, где-то в Москве, на Рублевке».

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«Для того чтобы не пришлось публичить названия ваших предприятий, имена и фамилии директоров и других руководящих сотрудников, препятствующих добровольцам-ополченцам получить отпуск на обучение, будьте добры, прекратите безобразничать и дайте им возможность подготовиться к возможной попытке вторжения противника на территорию России», — заявил основатель ЧВК «Вагнер».

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт поблагодарил Пригожина за тренировку местных добровольцев.

6 ноября Пригожин объявил о создании ополчения ЧВК «Вагнер» в Курской и Белгородской областях. Он призывал региональный бизнес и жителей регионов финансировать проект. Пока же предприниматель намерен сам содержать такие центры подготовки при ЧВК «Вагнер».

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Анна Щербакова
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