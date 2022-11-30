Дан прогноз по ипотеке в России

Frank RG: выдача ипотеки в 2023 году может достигнуть 5,4 триллиона рублей

В том случае, если в России не будут продлевать программу льготной ипотеки, размер кредитов может достигнуть 5,4 триллиона рублей. Подобный прогноз рынку дала руководитель направления «Ипотека» в консалтинговой компании Frank RG Ольга Филиппова, пишет «Коммерсантъ».

На данный момент власти не приняли окончательного решения по поводу продления программы. В компании уточнили, что по итогам 2022 года выдача кредитов снизится на 20 процентов, до 4,7 триллиона рублей при средней ставке в 7,2 процента. Однако, согласно прогнозам, в 2023-м данный показатель увеличится. Средневзвешенная ставка может достигнуть 9 процентов. В результате рост выдачи составит 14 процентов.

Эксперты подчеркнули необходимость принять взвешенное решение по поводу продления программы. В случае ее завершения в 2022 году может резко вырасти спрос на недвижимость, выдача ускорится, а в 2023-м интерес к приобретению жилья снизится.

Ранее в компании Frank RG поставили под сомнение достижение ипотечных рекордов в России в 2022 и 2023 годах. По их предположениям, выдача кредитов на жилье в эти периоды будет ниже, чем в докризисном 2021-м.