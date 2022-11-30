Россиянам дали рекомендации в случае отсутствия ответа после собеседования

«Известия»: работодатели рекомендуют самим звонить рекрутеру, если ответа не поступило

Большая часть работодателей рекомендуют самостоятельно звонить или писать рекрутеру в случае, если он не сообщил о результатах собеседования. Об этом пишут «Известия».

Согласно опросу, проведенному сервисом по поиску работы SuperJob, 64 процента работодателей советуют потенциальному сотруднику проявить инициативу и самому связаться с рекрутером, если тот держит паузу после собеседования. Из них 45 процентов считают, что лучше всего будет позвонить рекрутеру, в то время как оставшиеся рекомендуют написать ему электронное письмо или отправить сообщение.

Отмечается, что большинство соискателей полагают, что молчание рекрутера автоматически означает отказ от работы. Лишь каждый пятый из опрошенных готов перезвонить для выяснения результата собеседования, а написать — каждый одиннадцатый. Уточняется, что нерешительность в данном вопросе присуща больше женщинам, чем мужчинам. Старшее поколение также склонно считать, что молчание рекрутера после интервью является признаком отказа. Исследование проводилось среди одной тысячи представителей компаний и 1,6 тысячи экономически активных россиян из всех округов страны.

Ранее россиянам дали советы, как успешно пройти собеседование при трудоустройстве на работу. Уточнялось, что необходимо уделить должное внимание дресс-коду и грамотной самопрезентации.