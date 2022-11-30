Кадыров ответил папе римскому на слова о жестокости чеченцев и бурятов

Глава Чечни Кадыров ответил папе римскому Франциску на слова о жестокости чеченцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил папе римскому Франциску на слова о жестокости чеченцев и бурятов в своем Telegram-канале.

«Я бы мог назло напомнить про инквизицию, крестовые походы или даже упомянуть про настоящие жестокие кадры, снятые бандеровскими мразями, недавние расстрелы безоружных российских военных», — заявил Кадыров. По его словам, руководствуясь религией, чеченцы «не начинают бой без предложения мира», а про их отношение к пленным могут рассказать сами украинские военные.

«Да, мы ревностно относимся к защите нашей Родины, религии, народа. Мы призываем врага сдаться, а наших граждан встать на защиту. Разве это жестокость?», — задался вопросом глава Чечни. Он отметил, что в рядах военных «нет ни одного алкоголика или наркомана, каждый глубоко религиозен». «И каждый из бойцов знает, что на войне нельзя забывать про честь, достоинство и уважение даже к врагу», — подчеркнул он.

В интервью журналу America Папа Римский, говоря о спецоперации России на Украине, заявил, что считает жителей Чечни и Бурятии самой «жестокой частью российских войск на Украине».