Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:28, 30 ноября 2022Россия

Кадыров ответил папе римскому на слова о жестокости чеченцев и бурятов

Глава Чечни Кадыров ответил папе римскому Франциску на слова о жестокости чеченцев
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил папе римскому Франциску на слова о жестокости чеченцев и бурятов в своем Telegram-канале.

«Я бы мог назло напомнить про инквизицию, крестовые походы или даже упомянуть про настоящие жестокие кадры, снятые бандеровскими мразями, недавние расстрелы безоружных российских военных», — заявил Кадыров. По его словам, руководствуясь религией, чеченцы «не начинают бой без предложения мира», а про их отношение к пленным могут рассказать сами украинские военные.

«Да, мы ревностно относимся к защите нашей Родины, религии, народа. Мы призываем врага сдаться, а наших граждан встать на защиту. Разве это жестокость?», — задался вопросом глава Чечни. Он отметил, что в рядах военных «нет ни одного алкоголика или наркомана, каждый глубоко религиозен». «И каждый из бойцов знает, что на войне нельзя забывать про честь, достоинство и уважение даже к врагу», — подчеркнул он.

В интервью журналу America Папа Римский, говоря о спецоперации России на Украине, заявил, что считает жителей Чечни и Бурятии самой «жестокой частью российских войск на Украине».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров ответил папе римскому на слова о жестокости чеченцев и бурятов
Объяснено нежелание ЕС вводить санкции против российской атомной отрасли
В России отработали нанесение ударов комплексами «Искандер-М»
Бывшего футболиста московского «Спартака» задержали со 115 килограммами кокаина
Боец ВСУ рассказал о судьбе поставляемых Украине вооружений
Стало известно об уничтожении пожаром арендованных для Байдена машин
Москвичи назвали плюсы и минусы жизни в «спальнике» на северо-востоке столицы
Фаната за пять секунд заставили убрать украинский флаг на матче ЧМ Иран-США
В Белоруссии нашли способ наращивания экспорта
Еще две сборные вышли в плей-офф чемпионата мира-2022
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.