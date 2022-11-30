Казахстанская сеть «Макдоналдс» остановила работу без российских поставок

Reuters: «Макдоналдс» в Казахстане остановил работу из-за прекращения поставок из России

Франчайзи американской сети быстрого питания «Макдоналдс» в Казахстане был вынужден остановить работу всех ресторанов из-за прекращения поставок необходимой продукции из России, выяснило Reuters.

Сетью из 24 ресторанов под брендом «Макдоналдс» в Казахстане на правах франшизы управляет компания Food Solutions. Она закупала мясные изделия и упаковочную продукцию у российских поставщиков. В частности, курятину поставлял «Мираторг», а изделия из говядины Cargill Russia, которая после прекращения работы «Макдоналдс» в России продала свой бизнес «Черкизово».

После начала военного конфликта на Украине и введения санкций против России, Food Solutions в какой-то момент прекратила закупать российскую продукцию. Из-за этого запасы постепенно исчерпались, а из-за нехватки упаковок ресторанам «Макдоналдс» пришлось сократить свое меню. При этом остается неизвестным, почему именно казахстанская сеть решила отказаться от российских поставщиков.

По данным агентства, сейчас Food Solutions ищет поставщиков в других странах и вскоре ожидает первых поставок. Рестораны «Макдоналдс» в Казахстане планируют открыть в декабре.

17 ноября казахстанская компания сообщила, что на время прекращает работу всех заведений «Макдоналдс» в стране. Тогда официальной причиной принятия такого решения назвали «проблемы с местными поставками».

