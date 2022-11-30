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21:28, 30 ноября 2022Бывший СССР

Министр инфраструктуры Украины подал в отставку

Министр инфраструктуры Украины Кубраков подал в отставку

Фото: Pavlo_bagmutukrinform / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подал в отставку. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«В Верховную Раду Украины поступило заявление Кубракова Александра Николаевича об увольнении с должности министра инфраструктуры», — написал политик в своем Telegram-канале.

В то же время украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что Кубраков уходит с поста, который занимал с мая 2021 года, чтобы перейти на должность вице-премьера страны. По его словам, власти планируют объединить Мининфраструктуры и министерство региональной политики и Кубраков возглавит новое ведомство.

Как сообщил Железняк, постановление о назначении Кубракова вице-премьером и объединении двух ведомств внесут в парламент сразу после голосования за отставку министра. По его словам, это произойдет уже на этой неделе.

В октябре в отставку подал глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко. Свое решение он объяснил ухудшением здоровья. Тем не менее среди причин его ухода также указывают на конфликт с офисом президента страны Владимира Зеленского.

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Марина Совина
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